AGRICULTURA SEGUE COM INTENSO TRABALHO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS

O trabalho de manutenção nas estradas rurais realizado pela Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Agricultura, atende a uma série de necessidades. Nos últimos dias, por exemplo, as equipes estiverem trabalhando em várias frentes. Na região do Brumado, houve ação no Morro Arrebenta Rabicho, com corte no topo e aterro na parte debaixo com drenagem de água e colocação de material com pedra para tornar a estrada transitável, já que havia uma dificuldade de acesso de caminhões pesados. O problema foi sanado, facilitando o transporte da safra daquela região.

Ainda no Brumado, a Secretaria de Agricultura realizou um serviço na estrada rural MMR 123, com drenagem com bambu e pedra rachão. Também foi feito um corte de água e elevação do nível da estrada para melhorar o fluxo de veículos. Já nas Chácara Sol Nascente, foi feito o nivelamento das ruas e colocação de cascalho, além da passagem do caminhão pipa para a compactar a terra que foi movimentada e ajudar a não levantar poeira. “Em alguns pontos, também fizemos cortes de água, para que ela corra pelas lateriais das ruas”, apontou o secretário de Agricultura, Oberdan Quaglio. As equipes também iniciaram o serviço de cacimbas nas Chácaras São Francisco para posterior nivelamento das ruas do bairro.