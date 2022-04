Agrishow 2022: com foco em tecnologia para o agronegócio, Sicredi reforça posição de segunda maior instituição financeira em crédito rural no Brasil

Estande da instituição financeira cooperativa vai abrir espaço para soluções desenvolvidas por startups para gestão no campo

A 27.ª Agrishow – Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação – começa no próximo dia 25 de abril com a participação de mais de 800 marcas do Brasil e do exterior, reunindo soluções de inovação para o agronegócio. O Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do país, estará presente em mais uma edição do evento reforçando a parceria com o produtor rural associado e apresentando soluções que estão conectadas à tecnologia no campo – o “Agro 4.0”, com foco na cooperação e na sustentabilidade.

“Com raízes no campo, o Sicredi tem atuado na oferta de soluções financeiras e no apoio às tecnologias voltadas a uma produtividade mais assertiva nas pequenas, médias e grandes propriedades. Focado em inovação capaz de gerar menos custos ao produtor rural, além de menor impacto energético e ambiental. O Sicredi segue apoiando o agronegócio voltado para o futuro do campo com prosperidade para o produtor rural associado e as comunidades”, afirmou o gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, Gilson Farias.

Desde 2019, o Sicredi é um dos principais “parceiros de inovação” do AgTech Garage, maior hub de inovação do agronegócio, localizado em Piracicaba (SP), que promove a conexão entre as maiores empresas do setor com produtores rurais, startups e instituições de fomento ao ensino e a pesquisa visando o desenvolvimento de soluções inovadoras e tecnológicas para o agronegócio.

Essa ligação com o hub de inovação e as startups apoiadas pela instituição financeira cooperativa serão demonstradas no estande do Sicredi na Agrishow, que terá um espaço especial, o “Acelera Agro”, para os produtores rurais conhecerem melhor as soluções disponibilizadas por três startups:

Digifarmz: é uma plataforma digital que combina dados de pesquisas, informações climatológicas, genética de cultivares, datas de semeadura, local e outros parâmetros, para apresentar recomendações inteligentes que auxiliam produtores, agrônomos e consultores no manejo fitossanitário das doenças da soja, apresentando parâmetros para uma melhor tomada de decisão na hora de pulverizar a lavoura.

Elysios: com o aplicativo “Caderno de Campo Digital” registra facilmente as atividades agrícolas, garantindo rastreabilidade adequada, planejamento de safra, monitoramento de pragas e doenças, acesso as previsões climáticas, conexão com técnicos agrícolas, além do controle das vendas tem como público-alvo produtores de frutas, verduras e legumes.

Aegro: com ferramenta que funciona como um guia completo para o produtor rural, possibilitando o acompanhamento da safra em um único aplicativo. A ferramenta de gestão rural une as áreas operacional e financeira da propriedade a partir do controle de estoque, comercialização agrícola, entre outros, possibilitando o acompanhamento eficiente da sua produção.

Reconhecendo a importância da inovação e de soluções tecnológicas com foco no campo, o Sicredi também é patrocinador da Agrishow Labs que, com a curadoria do Core Innovation Drive, promoverá uma jornada de conteúdo estratégico visando conectar tendências, colaborar e acelerar o desenvolvimento de soluções para agricultura 4.0.

SICREDI VICE-LÍDER EM CONCESSÃO DE CRÉDITO RURAL

Com uma longa parceria com o produtor rural, o Sicredi se destaca por ser a a 2.ª maior instituição financeira na concessão de crédito destinado ao agronegócio, segundo ranking do Banco Central do Brasil

Em 2021, a carteira de crédito rural do Sicredi cresceu 41%, em comparação com o ano anterior, chegando a R$ 47,2 bilhões. Do total, R$ 12,2 bilhões foram destinados à agricultura familiar por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), e R$ 7,9 bilhões foram concedidos aos produtores de médio porte pelo Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp). “Ao longo dos anos nos mantemos firmes em oferecer os melhores produtos e serviços para o público agro, o modelo cooperativo nos possibilita trabalhar o relacionamento simples e próximo e os números mostram que seguimos crescendo no segmento, buscando trazer um olhar consultivo para o agronegócio. Exemplo disso são as nossas ações no Agtech, onde estamos há mais de quatro anos buscando conectar as necessidades dos nossos associados com o que há de mais moderno no mercado das agtechs”, afirmou o superintendente de Agronegócio do Sicredi, Luis Henrique Veit.

PLANO SAFRA 2021/2022

Em todo o Brasil, o Sicredi disponibilizará mais de R$ 38,2 bilhões aos produtores no Plano Safra 2021/2022. O valor representa aumento de 31% em relação ao concedido no ano-safra anterior, e a projeção é de que os recursos sejam disponibilizados em aproximadamente 290 mil operações.

Do total da liberação de crédito, a expectativa da instituição financeira cooperativa é de disponibilizar R$ 21,5 bilhões para operações de custeio, R$ 12,1 bilhões para investimentos e R$ 1,6 bilhão para comercialização e industrialização. Além desses valores, há a projeção de conceder R$ 3 bilhões por meio de Cédulas de Produtor Rural (CPR).

FOCO NA SUSTENTABILIDADE NO CAMPO

Nos últimos anos, o Sicredi tem aumentado a oferta de produtos e serviços da economia verde. A carteira de crédito do Sicredi para financiamento de energia solar no Brasil totalizou R$ 4,5 bilhões ao final de 2021, com aumento de 93% em relação ao mesmo período de 2020. Somente nas regionais Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, o total liberado ultrapassou R$ 1,1 bilhão, em mais de 27 mil operações no ano passado.

Durante o Show Rural 2022, uma das principais feiras nacionais voltadas ao agronegócio, a instituição financeira cooperativa registrou mais de 200 propostas de financiamento para projetos de energia fotovoltaica, gerando um volume de negócios de R$ 42,1 milhões.

“O Sicredi trabalha para oferecer as melhores soluções ao nosso associado levando em consideração as necessidades, o perfil e os objetivos de cada um. Durante a Agrishow, estaremos com uma equipe composta por mais de 50 colaboradores com foco em entender para atender, reforçando um dos nossos diferenciais que é o relacionamento próximo que resulta no crescimento do nosso associado e também na promoção do desenvolvimento econômico das regiões onde atuamos”, finalizou Farias.

SOBRE O SICREDI

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 5,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.200 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.

Site do Sicredi: www.sicredi.com.br