Agrishow: público movimenta mais e meio bilhão

Foram quase 200 mil visitantes com gasto médio de cerca de três mil reais durante o período da feira. Público também se interessou pela vida noturna e gastronomia de Ribeirão Preto

A maior feira agrícola da América Latina, a Agrishow, movimentou mais de meio bilhão (R$ 520 milhões) em cinco dias de programação, atraindo cerca de 195 mil visitantes para Ribeirão Preto, em sua maioria produtores rurais, de acordo com pesquisa realizada de 1 a 5 de maio pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens de SP (Setur-SP).

“A feira é um catalizador de negócios para empreendedores do segmento agrícola e uma vitrine aos produtores rurais e todo o potencial turístico da região, que certamente se beneficia dessa grande visibilidade”, diz Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de SP. O gasto médio de cada visitante durante o evento foi de cerca de três mil reais

A maior parte do público era do gênero masculino (64,67%), tinha entre 30 e 39 anos (24,57%), e se deslocou de municípios do próprio estado de SP (75,56%). Também foram registrados interesses além da feira agrícola, o que incluiu atrativos gastronômicos (45,34%), bares e vida noturna (18,63%) de Ribeirão, segundo os atrativos.

A permanência média do visitante foi de 1,8 dias e mais da metade (57,83%) era excursionista, como são chamados os visitantes que passam apenas o dia no local do evento. Entre os que pernoitaram na cidade, a maioria se hospedou em hotéis (53,2%) de Ribeirão Preto, cidades próximas ou na casa de residência de amigos ou parentes (14,29%).

De acordo com a organização da feira, foram gerados R$ 13,2 bilhões em negócios e intenções de compra de máquinas agrícolas, de irrigação e de armazenagem. O valor representa um crescimento real de 9% em relação ao ano anterior.

Presença do turismo

Em um pavilhão de 1.200 m2 os visitantes experimentaram queijos, cafés, vinhos, produtos de charcutaria, entre outras iguarias típicas de cerca de 60 produtores artesanais paulistas que integram as rotas gastronômicas e fazem parte dos programas das Secretaria de Turismo e Viagens e Agricultura e Abastecimento de SP. O gabinete do secretário Lucena, foi transferido para a Agrishow na última semana e realizou mais de 40 atendimentos, com o apoio da equipe técnica.

Os destinos de Turismo Rural estão entre os segmentos mais procurados pelo viajante desde o início da pandemia por promover atividades ao ar livre e sem aglomeração. Avança cerca de 30% ao ano, segundo estudo do Sebrae, em parceria com a PRB Consultores Associados e Instituto de Desenvolvimento do Turismo Rural. O segmento caminha lado a lado com a gastronomia, que projeta São Paulo a um dos principais destinos turísticos do mundo.

Os municípios turísticos da região de Ribeirão Preto têm atualmente R$ 55 milhões em obras conveniadas com recursos da Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo, por meio do Dadetur. São eles: Altinópolis, Barretos, Batatais, Bebedouro, Brodowski, Guaíra, Igarapava, Ituverava, Jaboticabal, Miguelópolis, Monte Alto, Nuporanga, Olímpia, Orlândia, Patrocínio Paulista, Rifaina, Santo Antônio da Alegria, São Simão e Sertãozinho.