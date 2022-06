Agristar promove grande encontro da cadeia hortícola do país durante o Open Field Day

Visitantes da Hortitec têm transporte gratuito para a Estação Experimental da Agristar, nos dias 22, 23 e 24 de junho

A 16º edição do Open Field Day, promovido anualmente pela Agristar do Brasil, empresa referência no desenvolvimento e comercialização de sementes de hortaliças e frutas, começa na próxima semana, entre os dias 22 e 24 de junho, quando espera produtores, viveiristas e outros profissionais do setor de horticultura para conhecerem no campo as novidades das suas linhas profissionais Topseed Premium e Superseed.

Na ocasião, técnicos de todo o país estarão à disposição para apresentar os lançamentos da empresa, tirar dúvidas e trocar informações sobre as mais diversas culturas trazidas pelas suas linhas profissionais de alta tecnologia, em uma área com cerca de 240 mil metros quadrados, anexada à matriz, em Santo Antônio de Posse (SP). Outra novidade para este ano será a apresentação no campo da linha TSV que teve o seu portfólio recém adquirido pela Agristar do Brasil.

Conheça os lançamentos deste ano:

Linha Topseed Premium

Pepino Robusto – Alto pegamento de frutos, excelente padrão e resistência a doenças. Planta vigorosa, boa brotação lateral e internódios curtos. Frutos tipo verde comprido, com poucos espinhos aparentes, parede grossa e frutos firmes. Ginóica com predominância de flores femininas.

Milho Doce São João – Precocidade, alta sanidade foliar, com boa tolerância a doenças e ao enfezamento causado pela cigarrinha. Espigas grandes, de formato cilíndrico e adocicado. Produz bom volume de massa para silagem e resistente ao acamamento.

Brócolis Ninja – Alta sanidade foliar, precocidade e cabeça arredondada. Planta compacta e aberta permitindo melhor ventilação. Cabeça com formato grande e arredondado. Permite cultivo em condições de alta temperatura e umidade. Frutos em formato cônico, com paredes grossas e firmes. Apresenta ainda alta qualidade na sua coloração. Excelente pegamento de frutos e boa performance no período chuvoso por possuir resistência à Xanthomonas, garantindo assim alta produtividade. Os frutos têm excelente uniformidade de tamanho do início ao final da colheita.

Linha Superseed

Tomate Saladete Sonora – Frutos grandes, excelente firmeza e resistência a TYLCV e TSWV. Planta compacta, vigorosa e bem enfolhada. Frutos de bom calibre, excelente uniformidade e rendimento. Proporciona segurança ao transporte para longas distâncias.

Pimentão Quetzal – Qualidade de frutos, sanidade foliar e pós colheita. Planta Compacta, permite maior adensamento por metro, além de proporcionar ótima sanidade foliar.

“O Open Field Day é uma excelente oportunidade para toda a cadeia da horticultura se inteirar das novidades que estamos apresentando ao mercado. São materiais pensados para trazer qualidade, produtividade e rentabilidade ao produtor, sem deixar de entregar sabor e textura aos consumidores. Tudo isso com um leque de profissionais experientes à sua disposição, que entendem das necessidades de cultivo de cada região do Brasil e que estarão no nosso dia de campo comprometidos em atendê-los”, detalha o Gerente de Marketing da Agristar do Brasil Marcos Vieira.

Na Hortitec, a Agristar estará localizada no Setor Azul – Estande 24. O evento fica a 8km de distância da Hortitec e terá transporte gratuito de ida e volta, saindo diretamente da feira para o Open Field Day.

Serviço:

Open Field Day 2022 da Agristar

Data: 22, 23 e 24 de junho de 2022

Para conhecer o evento acesse: https://conteudo.agristar.com.br/ofd-2022

Sobre a Agristar

A Agristar é movida pela paixão ao campo e pelo desafio de superar limites. Com 60 anos de existência, é uma das maiores empresas do país no desenvolvimento, produção e comercialização de sementes de hortaliças e frutas. Atua no mercado profissional com as linhas Topseed Premium, Topseed, Superseed e TSV Sementes, e no segmento de jardinagem, hobby e lazer através das linhas Topseed Garden e TSV Sementes. Com capital 100% nacional e com uma ampla e moderna infraestrutura, a Agristar tem orgulho em conhecer a sua terra e assim desenvolver e testar produtos de alto desempenho. Sediada em Santo Antônio de Posse (SP), a empresa possui quatro estações experimentais e uma unidade de pesquisa e melhoramento estrategicamente localizadas nos estados de SP, MG, SC e RN, que asseguram o desenvolvimento de produtos adaptados para os mais diversos climas e regiões.