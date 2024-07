AGRO MOGI 2024 REÚNE O AGRONEGÓCIO DA REGIÃO NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA

Na próxima sexta-feira (26), Mogi Mirim será sede do Agro Mogi 2024, o maior evento voltado ao agronegócio da região. Com uma programação diversificada ao longo do dia, o encontro entre produtores rurais, agricultores, engenheiro agrônomos, pesquisadores e empresas do setor tem como objetivo comemorar o Dia do Agricultor, celebrando em 28 de julho, e debater temas de interesse comum, levando conhecimento, troca de experiências e propostas de soluções, bem como estreitar vínculos institucionais.

Previsto para acontecer no Recanto Califórnia das 8h00 às 17h00, o Agro Mogi marcará a realização do 21º Encontro de Produtores da região. O evento teve sua origem como um encontro de produtores de milho, visando a disseminação de informações técnicas. No entanto, com o passar dos anos, com a evolução das atividades, impulsionada pela adesão contínua de empresas parceiras, a inciativa se transformou em uma verdadeira oportunidade de negócios, oferecendo um ambiente único para conexões valiosas e prosperidade mútua, agregando novas culturas para o debate.

Para este ano, a programação do Agro Mogi 2024 terá, dentre as atrações, um parque de exposição com máquinas, implementos, serviços e insumos agropecuários; espaço mulher, com workshop sobre tratamentos de beleza e cuidados com a saúde; espaço PecPet, com informações e orientações pecuárias e animais de estimação (saúde, alimentação e reprodução); atendimento institucional com a presença de órgãos públicos e instituições; homenagem ao produtor rural; e alimentação solidária, com o lucro da praça de alimentação revertido para entidades assistenciais.

Ainda dentro da programação, os visitantes participarão de uma dinâmica sobre pontos de atenção na regulagem dos implementos, e de uma demonstração comercial sobre drone na agropecuária. Também haverá palestras técnicas, abordando temas com Plano Safra 2024/2025 e Proteção ao Patrimônio; Gestão da Propriedade Rural; e ExportaSP.

O Agro Mogi 2024 é uma realização da Cati (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral), em parceria com a Ross Produções, Sicredi, Sindicato Rural de Mogi Mirim e Prefeitura de Mogi Mirim. A entrada é gratuita, com inscrição antecipada junto à Cati de Mogi Mirim. O telefone de contato é o (19) 3806-4008.

PROGRAMAÇÃO DO AGRO MOGI 2024

HORÁRIO ATIVIDADE

08h00 Abertura e café de recepção

09h00 Dinâmica: Pontos de atenção na regulagem dos implementos

09h30 Palestra: Plano Safra 2024/2025 e Proteção do Patrimônio

10h30 Demonstração Comercial: Drone na Agropecuária

11h00 Almoço solidário e visita aos expositores

14h00 Palestra: “Gestão da propriedade rural”

15h00 Palestra: ExportaSP

15h30 Café da tarde

16h00 Homenagem aos produtores rurais

17h00 Encerramento