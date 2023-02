AGRONEGÓCIO MAURICIO PICAZO GALHARDO, O REGIONAL

As primeiras ações e movimentos propostos pelo novo governo brasileiro acenderam um sinal de alerta, despertando a preocupação de alguns segmentos da economia nacional. Dentre eles, o agronegócio está no centro das atenções.”Ainda há muitas incertezas em relação às perspectivas nas tratativas dos assuntos pertinentes ao agro nessa nova gestão presidencial, mas continuaremos a defender os interesses do segmento, sempre privilegiando o diálogo e o bom senso para as tomadas de decisão”, enfatizou Antonio Alvarenga, presidente da Sociedade Nacional de Agricultura (SNA).

ICMS

Os números do agro paulista são os principais indicadores econômicos do estado e do País. Em entrevista para o programa Agrocultura, da TV Cultura, o Secretário Antonio Junqueira comentou sobre a decisão do Governador Tarcísio de Freitas de revogar o Artigo 22 da Lei 17.293/20 que permitia ao Executivo estadual alterar as alíquotas do ICMS. Com a revogação do artigo, a decisão volta a ser da Assembleia Legislativa.

ITÁLIA

O Cônsul da Itália em S.Paulo, Domenico Fornara, apresentou ao secretário Antonio Junqueira a intenção de firmar uma cooperação entre as duas entidades envolvendo projetos científicos e tecnológicos em prol do agronegócio. Junqueira destacou as pesquisas científicas realizadas pelos Institutos paulistas e o quanto as ações e estudos colaboram para o desenvolvimento do setor.

CRÉDITO

Balanço dos programas e linhas de financiamento de SP voltados para o agro foram apresentados, na sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. A reunião teve como objetivo estudar a criação de novas linhas de financiamento. Além de traçar um plano estratégico de divulgação para que os programas da Desenvolve SP alcancem um número maior de pequenos e médios produtores.

CANA-DE-AÇÚCAR

A produção paulista de cana-de-açúcar para a safra 2022/23, a maior do Brasil, é estimada em 308,1 milhões de toneladas, volume 3,2% superior ao do ciclo anterior (298,5 milhões). Em comparação ao levantamento anterior, realizado em agosto de 2022, houve um aumento de 8,7% nas estimativas para a produção. (Com informações de assessorias)