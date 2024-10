“Água à Vista”: Estudantes de Jaguariúna participam de teatro interativo e conscientização ambiental

Peça aborda temas como preservação ambiental e sustentabilidade de maneira divertida com foco na conscientização

Na última segunda-feira, 7 de outubro, a peça “Água à Vista”, da Companhia de Teatro Parafernália, proporcionou uma verdadeira aula de conscientização ambiental para cerca de 120 alunos da Escola Municipal Prefeito Francisco Xavier Santiago, em Jaguariúna. Patrocinado pela Renovias Concessionária e apoiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, o espetáculo envolveu a participação dos alunos, tornando o aprendizado ainda mais eficaz.

“Nosso objetivo com ‘Água à Vista’ é conscientizar as novas gerações sobre a importância da água e do meio ambiente. O sucesso do espetáculo mostra que o teatro pode gerar reflexão sobre questões essenciais”, afirmou Andreia Nunes, atriz e coordenadora da Companhia Parafernália.

A peça contou a história de dois cientistas, Eugênio e Efigênia, e o aventureiro Tito que partem em busca de soluções para a crise hídrica na terra. Presos em um futuro devastado, eles recebem ajuda de Moisés, um guia celestial, para encontrar alternativas para salvar o planeta.

Além da apresentação, o elenco distribuiu cartilhas sobre a preservação ambiental. A peça faz parte do projeto “Água, Nosso Bem Mais Precioso II”, que abrange oito dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Em 2024, a iniciativa já envolveu mais de 3 mil pessoas e espera atingir mais de 8 mil durante as 40 apresentações ao longo do ano.

Com texto de Viviane Casteliani e direção de Alexandre Souzah, “Água à Vista” chega à sua 10ª temporada, estimulando o pensamento crítico e a preservação ambiental. A turnê de 2024 já passou por diversas cidades e ainda levará o espetáculo a Casa Branca, Espírito Santo do Pinhal, Holambra, Mogi Mirim, São João da Boa Vista e Vargem Grande do Sul.

Confira agenda cultural:

Mogi Mirim-SP

Data: 17/10

Horário: 10h30 e 13h15

Local: Escola Estadual Professor Ernani Calbucci

Endereço: Rua José Mathias, s/n – Tucura

Holambra-SP

Data: 22/10

Horário: 10h e 13h30

Local: Escola Estadual Ibrantina Cardona

Endereço: Rua Dr. Jorge Latour , 99 – Centro

Mogi Mirim-SP

Data: 24/10

Horário: 10h

Local: Escola Estadual Monsenhor Nora

Endereço: Rua Monsenhor Moysés Nora, nº 270 – Centro

SOBRE A CIA DE TEATRO PARAFERNÁLIA – Com mais de 30 anos, a Cia de Teatro Parafernália é conhecida por suas produções teatrais que mesclam entretenimento e reflexão sobre questões sociais e ambientais. Com uma equipe talentosa e dedicada, a companhia busca utilizar a arte como ferramenta de transformação e conscientização. Com sede em Mogi Guaçu, realiza durante todo o ano apresentações teatrais gratuitas em quase todo Brasil.

Créditos: Cia de Teatro Parafernália