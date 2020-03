ÁGUA: Ares-PCJ divulga nova avaliação

A Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Ares-PCJ) emitiu os resultados da coleta realizada no último mês em Santo Antônio de Posse. As amostras certificam a qualidade da água distribuída nos municípios associados a PCJ.

A amostra ocorreu na Rua Arlindo Aparecido Mazzote, no bairro Bela Vista II. Sendo assim, o Relatório de Ensaio nº 1556.2020 certificou a qualidade da água tratada e distribuída no município, o que garante que não há nenhum parâmetro em desconformidade com a legislação vigente.