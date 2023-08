Águas de Holambra adere à campanha Agosto Lilás

Há 17 anos, desde que foi criada a Lei Maria da Penha, a campanha Agosto Lilás é desenvolvida no sentido de conscientizar a sociedade sobre o fim da violência contra a mulher. E na Águas de Holambra não é diferente. Nesse mês, a área de Recursos Humanos da concessionária aborda esse importante tema com seus colaboradores. A Lei Maria da Penha foi elaborada para amparar as mulheres vítimas de violência, seja ela física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial e sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre a necessidade de colocar um ponto final na violência contra a mulher.

“É importante que trabalhemos esse tema com toda a sociedade e a Mirante tem o cuidado de tratar do assunto de forma clara para que nossos colaboradores sejam replicadores da importância do respeito à mulher em qualquer ambiente”, afirma Sofia Chingui Caxias, da área de Recursos Humanos da concessionária.

A Águas de Holambra conta, em seu quadro, com muitas mulheres, entre elas a coordenadora de Comunicação e Responsabilidade Social, Andréia Ferreira. Para ela, esse é um momento muito importante. “Além da conscientização geral sobre o tema, o Agosto Lilás é uma ferramenta de encorajamento para que as mulheres denunciem qualquer tipo de violência contra a integridade física, emocional e moral”, diz Andréia.

De acordo com a técnica em Química da Águas de Holambra, Marcia Evangelista Pereira, as mulheres devem ser livres, fortes, determinadas e não admitir qualquer tipo de humilhação, inclusive com palavras, que também são uma forma de agressão. E Marcia manda o recado: “Juntas somos mais fortes, peçam ajuda, denunciem, não percam a essência para agradar ninguém, somos únicas. Nesse Agosto Lilás, não vamos fechar os olhos para a violência contra as mulheres”, finaliza.

E por que a cor lilás? Porque lilás representa purificação mental e física; a tonalidade simboliza respeito, dignidade, sinceridade e espiritualidade.