Águas de Holambra inicia ampliação de rede de água e de esgoto na Copo de Leite

Também faz parte da obra a implementação de uma Estação Elevatória de Esgoto (EEE)

Sempre focada em garantir abastecimento de qualidade e segurança operacional, a concessionária Águas de Holambra prossegue com o cronograma de investimentos e obras programadas para 2024 no município. Agora é a vez da rede Copo de Leite.

A partir desta quinta-feira (16), concessionária dará início às obras na rede Copo de Leite, localizada na Avenida das Tulipas, em frente à Praça das Gerbeiras, cruzamento com a Rua das Azaleias.

Integram as obras a implementação de 93 metros de rede de distribuição de água e 270 metros de redes coletoras de esgoto. Também será implementada uma nova Estação Elevatória de Esgoto (EEE). A previsão é que o trabalho seja encerrado em cinco semanas.

“Nosso objetivo com a implementação das redes de água e esgoto e da Elevatória é, além da segurança operacional, atender à crescente demanda do município de Holambra”, afirma o diretor executivo da Águas de Holambra, Rodrigo Leitão.

Recentemente, a concessionária divulgou investimento de mais de R$ 8,2 milhões na ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Tulipas, que aumentará em 35% a produção de água de Holambra, num salto dos atuais 90 litros/segundo para 120 litros/segundo.

Conhecida nacionalmente pela produção de flores, Holambra recebe, todos os anos, milhares de turistas. “Investimos ininterruptamente no município porque saneamento é um item essencial à saúde da população e dos turistas. Por isso, reforçamos as ações de melhorias que otimizam os serviços e garantem a operação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário”, diz o diretor presidente da Águas de Holambra, André Borges.

