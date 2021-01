Águas de Holambra intensifica ações preventivas para evitar extravasamentos

A chegada do período de chuvas intensas, o descarte irregular de lixo e o acúmulo de resíduos domésticos nas redes coletoras de esgoto, são fatores que podem ocasionar extravasamentos e obstruções, com maior incidência entre os meses de outubro e março.

Os serviços de manutenção, limpeza da rede coletora de esgoto e dos poços de visitas, fazem parte da rotina diária das equipes da Águas de Holambra. Como medida preventiva a concessionária intensificou, as ações em vários pontos da cidade, a mais recente intervenção contemplou ações nos bairros: Centro, Camanducaia, Vila Nova, Imigrantes, Residencial Moinho, Vila das Tulipas e Jardim das Tulipas.

Durante a execução, são encontrados materiais como papel higiênico, fio dental, absorventes, cabelo, cotonetes, preservativos, sacos plásticos, resíduos de cozinha, como restos de comida, óleo e gordura, além de materiais sólidos que antes de chegarem ao gradeamento das Estações de Tratamento de Esgoto – ETE’s, podem causar obstruções nas tubulações e, consequentemente, extravasamentos em vias públicas ou até mesmo dentro dos imóveis.

As ações preventivas acontecem com a utilização do caminhão hidrojato, que envolve os serviços de sucção de gorduras e detritos acumulados nos poços de visita e nas redes coletoras. As operações são realizadas, geralmente, nos locais com maior incidência de extravasamentos de esgoto, de acordo com um mapeamento realizado pela equipe técnica da empresa.

Com o aumento do volume nas tubulações, por conta da água pluvial com a rede coletora de esgoto, as ações de limpeza são fundamentais para garantir o escoamento e a fluidez, mas é importante que a população se conscientize e evite o descarte irregular de lixo na tubulação. “Estamos executando essas ações com o intuito de evitar obstruções, extravasamento em vias, calçadas e possíveis casos de retorno interno nas residências, mas a mudança de comportamento das pessoas ajuda a manter o bom funcionamento da rede coletora de esgoto, outra forma preventiva é verificar se as instalações internas do imóvel estão corretas e se há válvula de retenção”, informa Alan Pedra, coordenador de Engenharia e Operações da Águas de Holambra.

Instalada na caixa de inspeção, a válvula de retenção é um dispositivo simples e eficaz que atua no bloqueio de possíveis retornos de esgoto para dentro do imóvel. O coordenador explica que a concessionária oferece instruções para os moradores que desejem se informar e realizar as adequações em suas casas. “Através dos nossos canais de atendimento o morador pode solicitar uma visita técnica para entender mais sobre as suas instalações e o funcionamento das redes”, conclui.

Confira os canais de atendimento disponíveis: 0800 595 3333 (para ligações de telefones fixo) 24 horas, sete dias por semana, (19) 3512-3411 (para ligações de celular e demais localidades) de segunda a sábado das 8 às 20 horas, pelo (19) 9 7405-9200 (Whats App), pelo aplicativo Águas APP e pelo site www.aguasdeholambra.com.br.