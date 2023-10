Águas de Holambra promove troca de hidrômetros

Com o objetivo de modernizar o parque de hidrômetros, a Águas de Holambra vem realizando a troca dos equipamentos em diversos pontos do município. De acordo com a gerente comercial da concessionária, Aline Marchezan Rampelotto, o critério para a troca é justamente os hidrômetros mais antigos. “A troca está sendo bem pulverizada na cidade”, diz Aline.

A gerente lembra que o hidrômetro, além de permitir o controle do consumo, facilita a identificação de vazamentos internos e garante a cobrança justa da tarifa de água. A troca dos equipamentos acontece de forma gratuita, não gerando custo algum ao cliente da concessionária.

INSTALAÇÃO

Muita gente não sabe, mas existe um Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto, que padroniza a instalação dos hidrômetros nos imóveis. No Regulamento estão contempladas novas ligações de água, solicitação de mudança de cavalete e, também, a adequação dos imóveis antigos. Mas isso é complicado? Não, é muito mais fácil do que se imagina.

A caixa de proteção que abriga o hidrômetro deve ser instalada no imóvel, de frente para a rua, embutida no muro da residência ou, no caso de moradias com grades, em uma mureta, proporcionando a segurança e a conservação da integridade da ligação de água. Mas por que a caixa de proteção necessita estar instalada, especificamente nesse local?

Aline explica: “A instalação da caixa de proteção e do hidrômetro na frente do imóvel permite o fácil acesso ao cavalete para as tomadas de leitura e execução de procedimentos de manutenção, na ligação dos imóveis, mesmo em imóveis fechados. Residências antigas, com hidrômetros de difícil acesso também devem se adaptar ao padrão exigido por lei. A padronização também facilita a identificação de vazamentos não-visíveis e garante a agilidade nos reparos, reduzindo as perdas e problemas no abastecimento de água do Município”.