Águas de Holambra utiliza tecnologia de ponta para limpeza de reservatórios

A concessionária Águas de Holambra iniciou, nesta quarta-feira (08),

um novo projeto de melhoria nos reservatórios da cidade, através da

área de Operações e Serviços. O procedimento se diferencia do

habitual pois se dá através da limpeza destes reservatórios sem a

necessidade de drenagem de todo o volume de água, ou seja, não há

interrupção no abastecimento do município.

A limpeza é realizada com mergulhadores profissionais, que farão uso

de equipamentos para sucção e limpeza do fundo e das paredes dos

reservatórios. O trabalho é semelhante às limpezas realizadas em

piscinas, com a aspiração do material sedimentado. No lugar da haste,

é o mergulhador quem guia o equipamento, garantindo a efetividade da

ação. Para evitar qualquer tipo de contaminação, o mergulhador usa

uma vestimenta impermeável, hermeticamente fechada, sobre um macacão

térmico de Neoprene. Na cabeça, uma máscara _full face_, espécie de

capacete integralmente vedado, completa a proteção. Nele estão

acopladas uma câmera de vídeo, lanterna e microfone. Essa estrutura se

comunica com a superfície através de um duto que assegura a livre

respiração e permite resistir à pressão da água.

Todo o trabalho é acompanhado por um mergulhador supervisor, que de

fora do reservatório monitora o serviço e assiste em tempo real ao que

está acontecendo embaixo d’água, garantindo a segurança da

operação. Essa comunicação permite a solicitação de alguma

ferramenta ou de mais mangueira para ampliar a área de atuação. Para

redobrar os cuidados, os mergulhadores contam ainda com a técnica de

toque por meio de uma mangueira umbilical, se a comunicação por voz

falhar, o profissional faz contato movimentando esta mangueira.

“Esta iniciativa é importante pois, além da manutenção e melhoria

contínua, conseguimos realizar o procedimento sem prejuízo aos

munícipes”, afirma o coordenador de Engenharia e Operações da Águas

de Holambra, Alan Pedra.