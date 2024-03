Alerta aos Empreendedores: O INPI Não Envia E-mails para Clientes

Caros empreendedores,

É comum que, ao longo da jornada empresarial, vocês busquem proteger suas inovações e criações por meio do registro de marcas, patentes e desenhos industriais junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). No entanto, é fundamental estar alerta a práticas fraudulentas que podem comprometer a segurança de suas informações e propriedade intelectual.

Recentemente, temos observado um aumento no número de tentativas de golpes envolvendo o nome do INPI. É importante esclarecer que o INPI não envia e-mails diretamente para clientes ou solicitantes de registros. Qualquer comunicação oficial do Instituto é realizada exclusivamente por meio do seu portal oficial ou através de correspondência física.

Caso você receba um e-mail suspeito em nome do INPI, solicitando pagamento de taxas, envio de documentos ou qualquer outra ação, não responda nem clique em links. Essas mensagens podem ser tentativas de golpe visando obter dados pessoais ou financeiros.

O que fazer ao receber um e-mail suspeito?

Não responda: Não interaja com o e-mail recebido, seja respondendo ou clicando em links.

Verifique com seu procurador: Entre em contato com o procurador ou advogado responsável pelo seu processo de registro no INPI. Eles poderão verificar a autenticidade de qualquer comunicação relacionada ao seu registro.

Denuncie: Caso confirme que o e-mail é uma tentativa de fraude, denuncie às autoridades competentes. Isso ajudará a prevenir que outras pessoas sejam vítimas do mesmo golpe.

Mantenha-se informado: Acompanhe as comunicações oficiais do INPI e esteja sempre atento às melhores práticas de segurança digital.

A proteção da propriedade intelectual é um pilar fundamental para o sucesso e inovação dos negócios. Manter-se vigilante e informado é essencial para garantir que seus esforços e investimentos em registros junto ao INPI sejam seguros e eficazes.

