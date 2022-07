Alexandre Pires apresenta “O Baile do Nêgo Véio 2” em Paulínia

No dia 13 de agosto, o cantor e compositor Alexandre Pires estará se apresentando na cidade de Paulínia, interior do Estado de São Paulo. O evento acontecerá no Premium Paulínia, a partir das 19h. A realização do evento é da Chicão Shows. A turnê, “O Baile do Nêgo Véio 2”, que traz o artista em uma atuação surpreendente no palco, promete conquistar ainda mais o carinho do público.

Cenografia impecável, um show de luzes único e efeitos especiais que trazem emoção do começo ao fim. São com esses diferenciais que a segunda edição do projeto “O Baile do Nêgo Véio” foi lançada em fevereiro de 2020.

Alexandre Pires, que também assina a direção artística do espetáculo, apresenta um repertório com mais de 40 sucessos que mexem com a memória afetiva do público. Algumas canções, escolhidas a dedo pelo cantor, relembram diversas épocas do mercado fonográfico dos anos 90.

Mais uma vez, a aposta do artista foi em diversos gêneros musicais que marcaram época, como por exemplo, o axé music, o sertanejo, o forró, além, é claro, do melhor do pagode, com sucessos de quando o cantor era vocalista do grupo Só Pra Contrariar e emplacou os sucessos “Mineirinho”, “Depois do prazer” e “Essa tal liberdade”.

Estão disponíveis para o público quatro tipos de ingressos: Front Stage, Mesa Premium, Área Vip e Mezanino (open bar). Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Alpha Tickets https://www.alphatickets.com.br/Detalhes.aspx?event=37967817-ECFC-46B7-BA9C-85A77B20F761&dt=20220713112646, na bilheteria do local ou na Livraria Leitura do Parque Dom Pedro Shopping.

ALEXANDRE PIRES

Alexandre Pires é um dos artistas brasileiros mais consagrados no mercado da música internacional. Além de possuir diversos prêmios internacionais, é considerado também um ícone latino com mais de 18 milhões de discos vendidos. Levando aos palcos o melhor do samba romântico, Alexandre Pires iniciou sua carreira no final dos anos 80, liderando o grupo Só Pra Contrariar.

Após diversos anos de sucesso ao lado do SPC, em 2001 começou a seguir carreira solo emplacando canções como “Você tirou minha vida”, “Necessidade” e “É por amor”. Já em 2003, ficou bastante conhecido internacionalmente ao ser convidado por George W. Bush, presidente dos Estados Unidos na época, para cantar na Casa Branca no mês de comemoração da Descendência Hispânica no país.

E de lá para cá o cantor vem lançando inúmeros trabalhos que renderam vários sucessos como “Eu sou o samba” com participação de Seu Jorge, e “Sissi” que ficou por meses entre as mais pedidas pelos ouvintes nas rádios de todo o país. Atualmente, Alexandre Pires acaba de dar início à turnê “O Baile do Nego Véio 2”, onde reúne em três horas de show, sucessos do SPC e dos anos 90.

SERVIÇO

Evento: O Baile do Nêgo Véio 2: Alexandre Pires

Data: 13 de agosto

Horário: 19h

Local: Premium Paulínia – Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 4.545 – Parque Brasil 500 – Paulínia/SP.

Valores: A partir de R$ 80,00

Mais informações: (19) 9 9883 4825 (WhatsApp)