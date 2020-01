JH – ALISTAMENTO em Holambra

Junta Militar inicia alistamento para jovens que completam 18 anos em 2020

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h30, na Praça dos Pioneiros

Está aberto o prazo para o processo de Alistamento Militar Obrigatório para jovens que já têm ou que completam 18 anos de idade em 2020. O cadastro deve ser feito até o dia 30 de junho. Em Holambra, o atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h30, na Praça dos Pioneiros, s/nº. É preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência em nome do jovem ou dos pais.

De acordo com a secretária da Junta Militar, Márcia Aparecida Rodrigues Pereira, o procedimento também pode ser realizado por meio da internet. O endereço é o www.alistamento.eb.mil.br. “É importante dizer que após o preenchimento do formulário, o jovem deve comparecer à Junta Militar para validar o procedimento”, explicou.

O valor da taxa para emissão do certificado de alistamento é de R$ 4,44, sujeito a mudanças a cada trimestre. O Serviço Militar é o período de um ano em que o brasileiro recebe treinamento em Organização Militar da Marinha, Exército ou Aeronáutica para defender a Pátria. “Vale lembrar que Holambra é um município não-tributário, ou seja, não contribui com a convocação para o Serviço Militar inicial”, explicou Márcia. “No ato do alistamento os jovens já são dispensados por excesso de contingência na região”.

O alistamento militar é obrigatório para todo cidadão nascido no Brasil do sexo masculino. Quem realizá-lo dentro do prazo poderá ser multado e não poderá, por exemplo, obter ou prorrogar a validade do passaporte, prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino ou ainda se inscrever em concursos públicos. Não poderá também receber qualquer tipo de prêmio ou favorecimento do governo em suas diferentes esferas, bem como assinar contrato com instituições governamentais.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3902-4169.