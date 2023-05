Alta demanda prorroga permanência do Consultório Veterinário Móvel no Padre Anchieta Estruturá manterá atendimento à população local até o dia 29 de junho

A Unidade 1 do Consultório Veterinário Móvel instalado na Vila Padre Anchieta, que seria desativada nesta quarta-feira, 31 de maio, irá prorrogar por um mês a permanência no local, ficando disponível até o dia 29 de junho. O motivo é a alta demanda registrada, com uma média de 69 atendimentos por dia.

A estrutura está montada na área do antigo centro de saúde, na avenida Papa João Paulo II, 670, com atendimento de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Sousas

Já, os moradores da região de Sousas têm até o final da tarde de hoje para levarem seus pets para atendimento na Unidade 2 do Consultório Veterinário Móvel, que está instalado na Praça Beira Rio.

Na próxima semana, a partir do dia 5 de junho, a estrutura estará à disposição dos moradores do bairro São Bernardo, onde permanecerá até o dia 6 de julho.

Atendimento

O Consultório Veterinário Móvel é uma estrutura itinerante que oferece atendimento gratuito a cães e gatos para procedimentos diversos como consultas com médico veterinário, microchipagem, orientação, medicação e até vacinação, se houver necessidade.

Segundo o diretor do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA), Vagner Bellini, é uma boa oportunidade para, sem custos financeiros, os tutores atuarem de forma preventiva com relação à saúde de seus pets.

“É por meio do atendimento básico que podemos prevenir o surgimento de problemas de saúde mais complexos”, afirma o diretor.

Campinas conta com dois Consultórios Veterinários Móveis, que oferecem atendimento veterinário itinerante e gratuito para cães e gatos em todas as regiões da cidade. Cada unidade atende, gratuitamente, uma média de 50 a 60 animais por dia.

Os equipamentos são instalados em contêineres adaptados que possuem três consultórios médicos veterinários e uma área administrativa para o cadastramento dos interessados. As equipes são formadas por três médicos veterinários, um auxiliar de enfermagem e um recepcionista.

O atendimento é por ordem de chegada, com distribuição de senha. Não é necessário agendamento prévio para que o animal doméstico seja atendido. Basta o responsável ter mais de 18 anos e apresentar documentos pessoais e comprovante de residência em Campinas.

A gestão do serviço é da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SVDS), por meio do DPBEA.