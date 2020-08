Alteração de fanpage e site da prefeitura em cumprimento da Lei Eleitoral 9.504/97

A Prefeitura de Artur Nogueira informa que, em virtude da Lei Eleitoral 9.504/97, irá ocultar a página do Facebook a partir desta sexta-feira (14). Além disso, as matérias institucionais do site da Prefeitura serão ocultadas, ficando disponíveis apenas informações relacionadas ao Covid, Diário Oficial e Portal da Transparência.

O boletim diário do Covid-19, além de continuar no site da Prefeitura de Artur Nogueira, passará a ser publicado em uma nova página do Facebook, denominada Município de Artur Nogueira. Ressaltamos que tais medidas acontecem em obediência à Justiça Eleitoral em todo o território nacional.

Link da nova página: https://www.facebook.com/municipiodearturnogueira