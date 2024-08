Altos Índices de Incêndio na Região de Campinas Afetam Qualidade do Ar

Desde a tarde de quinta-feira, dia 22, a região de Campinas enfrentou um aumento significativo nos índices de incêndios, situação que persistiu até a sexta-feira. A combinação de altas temperaturas, ventos secos e a falta de chuvas contribuiu para a propagação de focos de incêndio em diversas áreas, gerando uma grande quantidade de fumaça e comprometendo a qualidade do ar.

A situação se mostrou particularmente crítica, fazendo com que respirar se tornasse um verdadeiro desafio para os moradores da região. A densa camada de fumaça e as partículas em suspensão no ar aumentaram os riscos à saúde, especialmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.

É importante que todos façam sua parte para minimizar os riscos de novos focos de incêndio. Em caso de avistamento de fogo ou fumaça, é fundamental acionar imediatamente os serviços de emergência pelo número 193.

A previsão de chuvas para os próximos dias traz uma expectativa de alívio, mas é essencial que a população mantenha-se vigilante e consciente dos riscos, contribuindo para a segurança de todos.