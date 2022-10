ALUNA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO É 3ª COLOCADA NO “EPTV NA ESCOLA”

A Educação de Mogi Mirim está em festa! A aluna, Ana Júlia Martins Aylon, de 14 anos de idade, colocou Mogi Mirim, pela primeira vez, entre os três melhores do tradicional projeto “EPTV na Escola”, que nesta 23ª edição teve como tema de sua redação o seguinte questionamento “Por que acreditamos que o mundo virtual é real?”.

Classificada em 3º lugar, Ana Júlia é estudante da EMEB “Professor Jorge Bertolaso Stella”, no Parque do Estado II, desde a educação infantil.

No dia 23 de novembro, ela participará da premiação do projeto que acontecerá na sede da emissora, em Campinas, onde já esteve presente, realizando uma visita por ter sido classificada como semifinalista em etapa anterior.

Emocionada, a diretora da escola, Doralice Scafi, ressaltou que Ana Júlia disputou o concurso com muitos outros alunos, inclusive de escolas particulares. “Agradeci cada uma das professoras que fizeram parte desta construção intelectual da Ana Júlia, desde a educação infantil até a atual professora de Língua Portuguesa do 9. Ano, Tatiana Aparecida Vicente. Letramento é algo que investimos desde a educação infantil, e há muitos anos buscávamos por um destaque no concurso da EPTV na Escola. Também deixo meu reconhecimento aos pais e tios da aluna que sempre estão na escola! Este foi o melhor presente de 20 anos de Bertolaso”, compartilhou Doralice.