Aluna do Instituto Anelo é destaque em final mundial de canto chinês

Crédito: Divulgação

Instituto promove a inclusão pela música na periferia de Campinas e com o sucesso do curso de canto chinês já pretende ampliar esse atendimento

O Instituto Anelo, que promove a inclusão social pela música na periferia de Campinas, comemora o avanço de uma de suas alunas para a final mundial de um campeonato de canto chinês. Maria Eduarda Santos Nascimento, a Duda, de 20 anos, foi a melhor brasileira em 14 anos de existência da Copa Cubo da Água no país e a única não chinesa participante da fase decisiva, em que concorreu com chineses e descendentes diretos de chineses.

Na semifinal, já como única não chinesa, competiu com 43 jovens chineses ou descendentes que foram campeões em seus países. Já na decisão, concorreu com 30 participantes, cantando ao vivo em São Paulo e com transmissão direta para a China. A final ocorreu no dia 30 de junho e ela obteve a 18ª colocação.

“Só de chegar onde eu cheguei, já foi uma sensação de felicidade, de alegria, pois eu superei a mim mesma. É uma alegria estar compartilhando isso com o Brasil, onde eu vivo, e com o mundo”, disse. “Antes de cantar na semifinal, por exemplo, eu estava muito ansiosa, nervosa, era uma pressão por ser a única brasileira nata, com pais brasileiros. Foi um desafio muito grande. Minha professora disse que eu peguei uma música muito difícil e eu nem tinha noção disso”, contou Duda.

