Alunos Brilham na 17ª OBMEP e Conquistam Medalhas e Menções

Da Redação

Fotos Prefeitura Municipal

Rede Pública de Santo Antônio de Posse se Destaca na Olimpíada de Matemática

Alunos do Ensino Fundamental da rede pública de Santo Antônio de Posse demonstraram excelência na 17ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), arrebatando uma medalha de bronze e quatro menções honrosas em uma cerimônia de reconhecimento.

Um grande destaque da cidade foi a aluna Eloa Carmo Meneghette, do 8º ano, que conquistou uma medalha de bronze e representou com destaque Santo Antônio de Posse em nível nacional. Sua notável habilidade matemática foi celebrada em uma conferência especial realizada na Unicamp, em Campinas, no dia 23 de agosto. Além disso, quatro estudantes exemplares da EMEF Profª Isaura de Carvalho Coelho foram agraciados com menções honrosas: Bruno Yuki L. Sodeyama, Felipe Nucci Tristão, Kemillyn Correia Dias e Andrey Jesus de Moraes.

“A jornada da matemática é fascinante, e essa conquista reflete o comprometimento da nossa rede de ensino e a habilidade excepcional dos nossos alunos. Parabéns, Eloa, e a todos que desenvolvem para essa conquista! O futuro brilha com inúmeras possibilidades”, enfatizou a Secretária de Educação, Cláudia Aparecida Pinho Lalla.

A OBMEP, criada em 2005, tem como objetivo principal estimular o estudo da matemática e identificar jovens talentos nesta área. A competição nacional é direcionada exclusivamente para escolas públicas e é realizada pelo IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), com o apoio da SBM (Sociedade Brasileira de Matemática), sendo financiada pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). Os resultados dos alunos de Santo Antônio de Posse na OBMEP são um testemunho do comprometimento tanto dos estudantes quanto da equipe de ensino, e um motivo de orgulho para a comunidade educacional local.