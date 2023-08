ALUNOS CONCLUEM CURSO GRATUITO DE CARNES E ACOMPANHAMENTOS DO FUNDO SOCIAL DE JAGUARIÚNA

Termina nesta sexta-feira, dia 4 de agosto, o curso gratuito de Carnes e Acompanhamentos, promovido pelo Fundo Social de Jaguariúna em parceria com o Senac.

No total, 15 alunos concluem o curso, que teve início na última segunda-feira (31), com carga horária de 20 horas. Estavam aptos a participar moradores de Jaguariúna com mais de 18 anos.

“Mais um curso concluído e é sempre uma grande alegria para nós do Fundo Social poder oferecer qualificação profissional gratuita aos moradores de Jaguariúna, sempre em parceria com o Senac. Parabéns a todos os alunos por mais essa conquista”, disse a presidente do Fundo Social de Jaguariúna, Flora Reis.