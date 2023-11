ALUNOS DA EMEF PROF.ª ISAURA DE CARVALHO COELHO ARRECADAM ALIMENTOS PARA O LAR SÃO VICENTE DE PAULO EM PROJETO SOLIDÁRIO

Em um gesto de generosidade e amor ao próximo, os alunos da EMEF Professora Isaura de Carvalho Coelho encerraram projeto do Thanks Giving Day (Dia de Ação de Graças) com a doação de alimentos ao Lar São Vicente de Paulo, importante instituição do município que acolhe por período integral e permanente pessoas com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, com diferentes necessidades e graus de dependência.

A verdadeira essência do Thanks Giving vai além de um dia específico e se traduz em ações concretas de gratidão e solidariedade. O projeto têm por objetivo principal ensinar aos alunos a importância de ser grato por tudo que temos e, ao mesmo tempo, estender a mão a quem mais precisa.

Fonte Prefeitura Municipal