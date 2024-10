Alunos da rede municipal de ensino de Holambra são semifinalistas do concurso “EPTV na Escola”

Dois alunos do 9º ano da Escola Municipal Parque dos Ipês se classificaram para as semifinais da 23ª edição do concurso EPTV na Escola, que anualmente seleciona as melhores redações da região. Ficaram entre os 103 escolhidos Heitor Mueller Vilela de Carvalho e Nicole Crepaldi Silva. O tema este ano foi “Inteligência artificial: aliada ou inimiga do nosso futuro?”. Os textos foram lidos e selecionados por jornalistas do veículo de comunicação.

Nesta quarta-feira os 14 alunos do município que participaram da iniciativa – 7 da Escola Municipal Parque dos Ipês, 4 da Escola Municipal Imigrantes e 4 da Escola São Paulo – da rede particular – irão visitar a sede da emissora em Campinas.

“O Concurso EPTV na escola é um momento importante de termos uma avaliação externa da competência leitora e escritora dos nossos alunos. Ter dois estudantes de nossa rede como semifinalistas é um indicativo que estamos no caminho certo”, afirmou a diretora municipal de Educação, Claudicir Picolo.

Agora os holambrenses aguardam a escolha dos 10 finalistas do concurso. A divulgação, segundo a emissora, será realizada no dia 14 de outubro. O projeto possui 23 anos, recebeu mais de 2 milhões de redações e premiou até agora 200 estudantes.