Alunos da rede municipal se destacam em Olimpíada Brasileira de Matemática



53 alunos da rede municipal de ensino de Mogi Guaçu foram premidos na 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), finalizada em novembro do ano passado. Ao todo, foram conquistadas oito medalhas, sendo três de ouro, uma de prata e quatro de bronze. 45 estudantes receberam menção honrosa de participação.

As unidades escolares medalhistas da rede pública de Mogi Guaçu foram: Fundação Educacional Guaçuana (FEG), com cinco medalhas; Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Waldomiro Calmazini, com duas; e Emef Adirce Cenedeze Caveanha, com uma.

A OBMEP é uma competição nacional dirigida às escolas públicas e privadas, que é realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e promovida com recursos do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

Segundo dados do IMPA, a 16ª OBMEP teve 17,8 milhões de estudantes inscritos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio de 53.374 escolas públicas e particulares. Serão distribuídas 575 medalhas de ouro, 1.725 de prata, 5.175 de bronze e 51.900 certificados de menção honrosa. Também foram premiados professores, escolas e secretarias municipais de Educação que se destacaram em virtude do desempenho dos alunos.

Medalhistas

Ouro

Bruno Bonnini Anunciato – FEG

Andrei Calegari – Waldomiro Calmazini

Lucas Eduardo Geribola de Souza – Adirce Cenedeze Caveanha

Prata

Lorenzo Ribeiro Lopes – FEG

Bronze

Ana Júlia Faria de Paula – FEG

Antonella Aiko Kuwahara – FEG

Marcelo das Silva Barbosa – FEG

Pedro Henrique Lins Vaz – Waldomiro Calmazini

Escola Premiada

Adirce Cenedeze Caveanha

Professora Premiada

Claudia Munhoz Felício Vicente – Waldomiro Calmazini

Menção Honrosa

Adirce Cenedeze Caveanha

Isabelly Lohanny Santana Torriani

Stephane Gabrielly Gonzaga

Anira Franco de Campos

Magdiel Gomes Dionísio

Antonio Giovani Lanzi

Ana Lívia dos Santos Bueno

Geovana Cezarini de Faria

Guilherme Adriano de Souza Ascencio

João Vitor Vilela Quaresma

Mateus Henrique Bueno

Matheus Henrique de Freitas Silva

Fundação Educacional Guaçuana (FEG)

Andrey Ferrari Teixeira

Bryan Vinicius de Campos

Danny Anderson Pereira Gonçalves

Edson Quaresma Filho

Isabela Leme Cruz

Kauan Palha Madureira

Lívia Stefanni Luiz

Luigi Ribeiro Lopes

Maria Luiza Machado Corrêa

Mariana Januário Bitencourt

Mariana Rossi Bovolenta

Miguel Gonçalves Lima

Murilo Magioli da Cunha Bueno

Murilo Seiji Imakura

Vinicius Oliveira Quaresma

Yoná Maria Menezes de Oliveira

Geraldo Sorg

Álvaro Lorran Borba

Flávia Sampaio Souza

Isabelly Quintais Lima

Lucas Godoy Gonçalves

João Bueno Junior

Lorena dos Santos Silva

Profa. Márcia Helena Martini Falsete Risola

Cauã Pinheiro

Eduarda Isabelly Cassiano Benedito

Thiago Henrique Massaro Boti

Profa. Maria Diva Franco de Oliveira

Henrique Bovolenta de Campos Ribeiro

Milena Costa Dias

Clara Andrade Santanna Santos

Profa. Marina Ap. Rogério Paschoalotti

Eloah da Silva Andrade

Jefferson Victor de Souza

Profa. Rita de Cássia Gomes da Silva Cola

Maria Elizabete Pires Belgara

Waldomiro Calmazini

Gabriel Cristopher da Silva

Geovana Helena Gonçalves da Cunha

Kauê Iuri de Camargo

Maria Gabriela Vieira Batista

Matheus da Silva Freitas

Nathali Pasquim Ribeiro