Alunos da rede pública de Jaguariúna iniciam aulas de empreendedorismo

Os alunos das escolas municipais de ensino fundamental de Jaguariúna começam a partir desta terça-feira, dia 15 de agosto, a ter aulas de empreendedorismo. A aula inicial integra a Semana de Educação Empreendedora, promovida pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Educação.

O objetivo da ação é preparar os alunos para os desafios atuais, promovendo o pensamento criativo, a liderança e a tomada de decisão, habilidades necessárias para que possam ser protagonistas da própria vida.

O projeto é uma parceria entre a Prefeitura e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). As aulas na rede municipal serão quinzenais, voltadas a todos os alunos do ensino fundamental.

A abertura da Semana foi realizada na noite desta segunda-feira (14), no Teatro Municipal Dona Zenaide, com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Educação, Sebrae e do Grupo UniEduk. O evento será realizado até sexta-feira, dia 18.

Segundo a Secretaria de Educação, serão atendidos os alunos da rede municipal (Ensino Fundamental), Rede Estadual (Ensino Médio) e Ensino Superior (UniFAJ).

Confira a programação da Semana de Educação Empreendedora:

15/08 – terça-feira: Aula de empreendedorismo na rede municipal de Jaguariúna (alunos), no horário de aula

16/08 – quarta-feira: Jornada Jovem Empreendedor da rede estadual de Jaguariúna (alunos do Estado) – Teatro Municipal

17/08 – quinta-feira: Ação com alunos da FAJ, das 19h30 às 20h30 (alunos do CEJA e da FAJ)

18/08 – sexta-feira: Encerramento da Semana de Empreendedorismo – Entrega dos Selos e Certificados de participação para todas as escolas participantes, das 9h às 11h (gestores e pais) – Teatro Municipal