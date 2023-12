Alunos de Arquitetura do UNIESI exibem Projetos Inovadores nos Trabalhos de Conclusão de Curso de 2023

No dia 8 de dezembro de 2023, o Centro Universitário de Itapira -UNIES foi palco de criatividade e inovação, com a exibição dos trabalhos de conclusão de curso dos alunos de arquitetura. Em um evento concentrado e repleto de talento, os estudantes apresentaram suas ideias e projetos desenvolvidos ao longo do semestre.

A banca avaliadora, composta por renomados profissionais da área, incluindo Ms. Samuel Machado Mantovani, Ms. Ana Caroline Costa Nogueira, Dra. Eliane Cristina Gallo Aquino e o professor externo Ms. Daniel Henrique Ribeiro, dedicou-se a analisar e discutir as propostas apresentadas.

Cada aluno trouxe sua visão única para questões contemporâneas de design e arquitetura, explorando desde a sustentabilidade até a integração comunitária. Com uma diversidade de abordagens e estilos, os projetos refletiram não apenas a habilidade técnica dos estudantes, mas também suas perspectivas sobre o papel da arquitetura na sociedade moderna.

A coordenadora do curso, Eliane Gallo, expressou sua satisfação com a qualidade e a originalidade dos trabalhos apresentados: “Estamos orgulhosos do empenho e da dedicação demonstrados por nossos alunos. Suas propostas refletem não apenas competência técnica, mas também uma compreensão profunda dos desafios contemporâneos enfrentados pelos arquitetos.”

Parabéns aos alunos pela conclusão dessa etapa importante e pela inspiração proporcionada por suas propostas arrojadas e visionárias. Estamos ansiosos para acompanhar o impacto desses projetos na comunidade e no mundo da arquitetura nos próximos anos.