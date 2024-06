Alunos de Ciências da Computação da UNIESI apresentam Protótipos Inovadores.

Na noite de 3 de junho de 2024, os alunos da turma de 2024 do curso de Ciências da Computação do Centro Universitário de Itapira (UNIESI) deram um grande passo em direção à inovação tecnológica. Eles apresentaram suas atividades práticas supervisionadas, destacando-se com sistemas mobile voltados para áreas de grande impacto social: saúde, doação de alimentos, Denúncia de Irregularidades e Motivação para as Pessoas. Os protótipos, embora ainda sem um banco de dados integrado, representam a essência de aplicações móveis que não apenas facilitam, mas incentivam o engajamento em voluntariado e ações sociais. A ideia é que, através desses aplicativos, qualquer pessoa possa se inserir de maneira significativa em iniciativas que beneficiam a comunidade.

#cienciascomputacao #inovação #mobile #UNIESI