Alunos de escolas municipais desenvolvem atividades alusivas à Semana Nacional do Trânsito

Entre os dias 18 e 25 de setembro aconteceu a Semana Nacional do Trânsito e as equipes das escolas da rede municipal do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) estiveram engajadas no desenvolvimento de atividades que promovessem a mobilização e sensibilização dos estudantes para a necessidade da consciência no trânsito a fim de prevenir acidentes.

De maneira lúdica e diversificada, os professores prepararam atividades que destacaram os direitos de motoristas e pedestres, favorecendo o conhecimento, a mudança de comportamento e de atitudes que contribuem para o bom relacionamento de todos os cidadãos que fazem parte do trânsito.

Com a abordagem do tema em sala de aula, os estudantes também se tornam agentes multiplicadores das informações dentro do ambiente em que vivem (família e comunidade), potencializando o desenvolvimento de valores para a construção de um trânsito mais humano.