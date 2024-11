Alunos de Mídias Digitais da PUC-Campinas ministram palestra sobre ‘Câncer Infantil’ nas escolas de Pedreira

Na quarta-feira, 06 de novembro, contando com o apoio da Secretaria de Educação da Prefeitura de Pedreira, alunos do curso de Mídias Digitais da PUC-Campinas, realizaram nas dependências das escolas municipais Humberto Piva, Professor José Jurandyr Piva e Maria Elisa Vicentin Pintor, além do Colégio Dux, palestra sobre ‘Câncer Infantil’, como projeto de conclusão do curso.

“Este projeto tem como principal objetivo a conscientização sobre o Câncer Infantil, abordando o tema de forma acessível e acolhedora. Para atingir isso, utilizamos uma narrativa lúdica centrada no personagem “Detetive Eureka”, que desvenda os “mistérios” dos sintomas da doença. A campanha aborda a falta de informação e o estigma em torno do Câncer Infantil, apresentando sintomas de forma clara e reduzindo o medo associado ao diagnóstico”, informou a aluna Rebeca Andrade.

A estratégia inclui veiculação dos episódios em emissoras regionais, canal no Youtube, conteúdos educativos para escolas, presença em redes sociais e eventos como o McDia Feliz, com ações interativas e inclusivas para alcançar famílias e comunidades locais. Além disso, a Campanha também será veiculada em diversas plataformas e em cidades estratégicas, como Santa Bárbara d’Oeste, Campinas e Pedreira, para ampliar seu impacto.

“A narrativa episódica dos comerciais permite que cada peça seja independente, mantendo o foco na conscientização sem depender da ordem dos episódios, o que facilita o engajamento e promove um aprendizado ativo e envolvente sobre a importância do diagnóstico precoce”, concluíram os alunos do curso de Mídias Digitais da PUC-Campinas.