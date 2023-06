Alunos de teatro de Artur Nogueira apresentam a ‘Mostra de Grandes Autores’

Evento acontecerá nos dias 24 e 25 de junho; cenas e esquetes homenageiam os 3 maiores dramaturgos brasileiros

Os alunos das oficinas de teatro do Centro Cultural Tom Jobim protagonizarão cenas e esquetes escritas por alguns dos grandes autores brasileiros, através da ‘Mostra de Grandes Autores’ – em duas apresentações gratuitas e abertas ao público. Neste sábado (24), o espetáculo acontecerá no Conservatório Carlos Gomes, em Campinas, às 14h30 – já no domingo (25) será em Artur Nogueira, às 16h, na Réplica da Estação.

Os dramaturgos homenageados são Plínio Marcos (1935-1999), Maria Clara Machado (1921-2001) e Arthur Azevedo (1855-1908). Segundo o professor André Câmara, além de prestar homenagem às personalidades marcantes da cultura brasileira, o evento oferece aos alunos envolvidos a experiência do fazer teatral, enriquecendo os repertórios culturais, intelectuais e artísticos.

“Apesar dessa apresentação no final do semestre já ser habitual para nosso o grupo, dessa vez, firmamos uma parceria com a escola tradicional de Campinas, com objetivo de estender a cultura que está sendo realizada aqui, para outros lugares”, frisou André.

OFICINAS QUE TRANSFORMAM

As oficinas de teatro do Centro Cultural Tom Jobim foram inauguradas em 2011 e desde então, marcam a trajetória artística do município, certificando anualmente, dezenas de nogueirenses.

Com idades entre 08 e 72 anos e bagagens temporais das mais variadas no teatro, 26 estudantes/ atores se comprometem com o projeto, mantido pela Prefeitura de Artur Nogueira, através das Secretarias de Cultura & Turismo e Educação.

O secretário da pasta cultural, Joaquim Pinheiro, destaca que a pluralidade de alunos é o que enriquece cada apresentação. “As oficinas culturais do município proporcionam experiências marcantes, tanto para os alunos, quanto para as famílias e o público que prestigia”, concluiu.

CONFIRA O ELENCO

Érica Moreno, Flora Lis, Anna Júc, Ana Pires, João Muniz, Isabella PGC, Ana Beatriz Marsic, Cleitinho do Grau, Milena Quiste, Lívia Braz Venâncio, AllannaDóro, Maria Catarina Teresani De Oliveira, Isadora Harumi Ytoga, Stephany Jarniak, Lana Vieira Lopes, Jane-Xanfra, Mayara Ambrósio, Julia Marcolino, Ana Maria, Luzia Romana, Letícia Franco, Thieli Couto, Isabela Nascimento Vieira, Lucas Henrique Nascimento Vieira, Sofia Tôrres Marçal Oliveira, Clau Clementina.

Coprodução: Conservatório Carlos Gomes (Alunos do Técnico de Teatro – Turma 2022)