ALUNOS DO IBRANTINA CARDONA VISITAM A CÂMARA MUNICIPAL

Na manhã desta quinta-feira, 24 de agosto, cerca de 30 estudantes do 2º ano do curso técnico de Administração da Escola Estadual Ibrantina Cardona estiveram na Câmara Municipal de Holambra para conhecer as instalações da Casa de Leis e o trabalho prestado pelo Legislativo. A iniciativa foi do vereador Fabiano Soares e teve também a presença dos vereadores Eduardo da Silva (Pernambuco), Hermindo Felix e Oriovaldo Venturini.

Os alunos acompanhados da professora Cássia aprenderam como funciona uma Sessão Ordinária, o papel do vereador no município, processos legislativos como Indicações e Projetos de Lei, sugeriram pautas, conversaram sobre educação e o futuro de Holambra.

Para o vereador Fabiano Soares essa é uma iniciativa muito produtiva e alimenta a política da cidade e a democracia além de ser um momento de inspiração para quem sabe esses jovens possam participar no futuro da vida pública e contribuir para o desenvolvimento da cidade.

“É uma oportunidade para os estudantes conhecerem os vereadores e entenderam o nosso papel, nesse espaço puderam se expressar, comentar, trazer demandas e principalmente, trazer para nós o que acham importante para o município segundo a visão de um jovem,” pontuou.

Fabiano exaltou ainda que o Legislativo está disponível para receber grupos de estudantes que queiram conhecer a Casa e pediu para que os professores interessados procurem um vereador ou a própria Câmara.