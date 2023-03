Alunos do Período Integral da rede municipal iniciam aulas de Robótica em parceria com o SESI

Foram iniciadas hoje de manhã as aulas de robótica realizadas em parceria com o SESI para os alunos do Período Integral do Ensino Fundamental com idade a partir de oito anos da rede municipal. A novidade havia sido anunciada em fevereiro após reunião entre as partes.

O prefeito Toninho Bellini e a secretária de Educação Regina de Santana Lago Gracini acompanharam a aula inaugural que ocorreu no laboratório do SESI e que foi coordenada por Michel Pereira Horta, orientador de educação digital. “Esse é um aprendizado muito importante para o futuro de nossas crianças e somos muito gratos ao SESI por oferecerem esse curso. Temos a absoluta certeza que essa formação será muito bem aproveitada por todos os alunos”, agradeceu o prefeito.

Nesse primeiro semestre serão atendidos os alunos dos dois turnos do Período Integral das EMEBs “Profa. Gilmery V. P. Ulbricht”, “João Simões”, “Comendador Virgolino de Oliveira” e “Heitor Soares”. Serão 15 aulas de 90 minutos para cada turma, sempre às quartas-feiras, inclusive com tarefas para serem feitas em casa com os pais.

Nos dias de aula um professor acompanha os alunos matriculados no curso enquanto o professor da sala continua com os alunos de seis e sete anos na EMEB, tendo em vista que esses ainda não atingiram a idade mínima para o curso robótica Kids do SESI.