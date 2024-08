ALUNOS VISITAM ETA PARA CONHECER DE PERTO O TRATAMENTO DA ÁGUA

Alunos do 6º ano da escola Sapequinha & SEI participaram de uma visita técnica à Estação de

Tratamento de Água (ETA) na manhã de sexta-feira (9). Os 25 estudantes, acompanhados de

duas educadoras, conheceram todos os processos de tratamento da água e a sua importância

para a saúde pública, além de receberem dicas de economia de água com o objetivo de ajudar

a preservar esse recurso essencial para a vida.

Estreando o recém-construído auditório da estação, os alunos assistiram a um vídeo

explicativo sobre os processos que a água percorre até chegar às nossas casas, desde a

captação até o processamento e distribuição através dos reservatórios. Acompanhados da

responsável técnica pelo tratamento, Carolina Damaceno, eles tiveram uma demonstração

prática das etapas do tratamento através de amostras da água durante todo o processo.

No decorrer da visita, os estudantes andaram pelas unidades de tratamento, conheceram a

sala de operação e laboratórios onde são realizadas as análises diárias que garantem a

qualidade da água distribuída pelo Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) a toda a

população.

Com a conclusão das obras de reforma do prédio operacional e construção de um espaço

adequado para palestras e atividades voltadas a educação ambiental, a autarquia pretende

iniciar um projeto de visitas escolares à estação para conscientizar os jovens da importância de

preservar a água e o meio ambiente.