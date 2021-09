Ambulatório Municipal e PSFs agora contam com atendimento online

A ferramenta tem auxiliado no agendamento e lembrete de consulta, confirmação de presença, além de promover maior agilidade no contato com os pacientes com agendamento médico.

Com o intuito de melhorar a comunicação com os pacientes, a Secretaria Municipal da Saúde implementou no Ambulatório Municipal de Especialidades Médicas e em todas as unidades PSF (Posto de Saúde da Família) a ferramenta de comunicação digital – WhatsApp Business.

O serviço tem auxiliado no lembrete de consulta, confirmação de presença, além de promover maior agilidade no contato com os pacientes com agendamento médico. A ação decorre do processo de informatização das unidades, visando acelerar o atendimento e melhorar a qualidade dos serviços à população.

Além da nova ferramenta, a Secretaria vem realizando a capacitação das recepcionistas, equipe de enfermagem e médica para uso do sistema SIS (Sistema Integrado de Saúde) nos atendimentos, implantação de agenda eletrônica em todas as especialidades, atendimento na triagem de forma informatizada e instalação de novos computadores e equipamentos de tecnologia.

Telefones das unidades de saúde:

PSF Bela Vista: 3896-3169

PSF Monte Santo: 3896-5101

PSF Popular: 3896-3355

PSF Recreio Campestre: 99736-2294

PSF Ressaca: 3896-1151

PSF Bianchi: 3896-2340

Ambulatório Municipal de Especialidades Médicas: 3896-2737

Reportagem: Anderson Oliveira