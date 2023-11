Ameaçado de extinção, o gato-maracajá possui características especiais e diferentes

De hábitos arborícolas e noturnos, o gato-maracajá é uma das nove espécies de felinos que ocorrem no Brasil, possuindo características especiais e diferentes. Porém, devido a devastação ambiental, ele está perdendo seu habitat e, hoje, é consideração uma espécie ameaçada de extinção. ‘César’, que está sob nossos cuidados desde julho de 2021, quando chegou de Ribeirão Preto, é um exemplo das consequências que sua espécie vem sofrendo a cada dia.

“Seu principal habitat são florestas com árvores altas e sua dieta se baseia nisso, se alimentando de animais que vivem no topo de árvores, como pequenos mamíferos, primatas, aves e lagartos. Por ser um animal arborícola, ele é todo adaptado, possui uma cauda longa para ajudar no equilíbrio e as patas traseiras têm articulações flexíveis, permitindo uma rotação de até 180º, facilitando escalar e descer as árvores. Além disso, também possui uma característica de caça, em que ele consegue emitir sons para imitar filhotes, com o intuito de atrair suas presas”, explica Volmir Forte Daros, biólogo e tratador da Mata Ciliar.

MATA CILIAR

A Associação Mata Ciliar (AMC) é uma entidade sem fins lucrativos declarada de Utilidade Pública Federal e que desde 1987 desenvolve diversas ações para a conservação da biodiversidade.

Durante esse período foram diversos desafios enfrentados e conquistas alcançadas sempre em parceria com instituições privadas, poder público e com a sociedade.