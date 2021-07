AMIZADES TÓXICAS

Amigos são para compartilhar os momentos da vida, para apoiar e nos ajudar a sonhar. Há até quem diga que a amizade é um amor que nunca morre, mas existem certas amizades que fogem totalmente do que seria considerado saudável, são as AMIZADES TÓXICAS.

Escolhemos pessoas para conviver e costumamos ter nessas amizades a expectativa de estarmos ao lado de pessoas que contribuem para a nossa felicidade, porém existem aqueles amigos que nos fazem mal, pois nos fazem sentir VAZIOS. Percebendo isso, a tendência é se afastar logo, no entanto aparecem pessoas em nossas vidas que inicialmente acreditamos estarem nos fazendo um bem imenso, mas na verdade são amizades tóxicas. Essas pessoas podem nos fazer mal desde o começo da amizade sem que isso seja percebido, mas também ocorre de amizades que iniciaram de modo saudável se tornarem prejudiciais.

Existe uma infinidade de amizades tóxicas, e aqui pretendo falar um pouco das mais comuns de modo a permitir uma reflexão e proteção. Um tipo característico de amizade tóxica é o AMIGO VÍTIMA, um tipo difícil de identificar, pois, sempre nos leva a ter pena deles, o problema é que esse amigo se recusa a assumir responsabilidade pela própria vida fazendo de pequenos obstáculos verdadeiras montanhas intransponíveis e esperam sempre de nós a solução ou o consolo e no geral acabamos ajudando e consolando tal amigo o tempo todo, o problema nisso reside no fato de que esses amigos nunca percebem que nós também temos momentos difíceis em nossas vidas, esses amigos só conseguem enxergar o próprio sofrimento e por mais que ajudemos essa pessoa nunca sai dessa negatividade, nos fazendo sentir frustrados e incompetentes.

Um outro tipo de amigo tóxico muito comum é o CRÍTICO. Ter ponto de vista diferente é normal, mas quando um amigo fica o tempo todo contradizendo e colocando em questão todo e qualquer ponto de vista que apresentemos, rechaçando nossas ideias e pensamento isso no mínimo é estranho, pois nesse exemplo de amizade, não importa o que digamos, tal amigo sempre terá uma crítica a fazer. Se percebermos ter amizades assim é bom prestar muita atenção, pois com o tempo, pessoas assim SUGAM a nossa autoconfiança e inibem a capacidade de expressão. Em uma amizade saudável existem pontos de vista em comum a respeito de algumas coisas no mínimo em alguns momentos.

Outro tipo de amigo bem tóxico é o DEPENDENTE, importante destacar que é perfeitamente normal ajudar um amigo em dificuldade, mas a situação se torna tóxica quando tal amigo começa a nos pedir conselhos até para resolver futilidades do dia a dia e pior, começa a se mostrar magoado se não dedicamos boa parte de nosso tempo para atender as necessidades dele.

Existe também o tipo de AMIGO INVEJOSO, esse tipo de amigo nunca fica feliz quando algo de bom acontece conosco, isso porque, mesmo em silêncio ele está sempre comparando as nossas conquistas com as conquistas dele ao invés de simplesmente ficar feliz por nós. Esse não é o papel de uma amizade saudável. Vale lembrar que embora muitas vezes esse tipo de amigo não demonstre a inveja, passar muito tempo com uma pessoa invejosa é tóxico, pois ela acaba nos “ensinando” a desvalorizar as nossas conquistas.

Nessa lista de amizades tóxicas não poderia faltar o AMIGO MANIPULADOR. É um amigo difícil de se lidar, pois ele se faz parecer um grande amigo, acaba sabendo do que gostamos, o que nos faz felizes e tudo o mais, porém o problema reside no fato de que esse tipo de amigo sempre vai querer nos convencer de que essa ou aquela decisão é o melhor para nós quando na verdade é o melhor para ele.

Há ainda o AMIGO PESSIMISTA, é um tipo de pessoa que só de chegar num lugar o ambiente já fica “pesado”, é uma pessoa que anda espalhando pessimismo por onde anda e acaba instalando o pessimismo em quem com eles convivem. É bom estarmos atentos para não escolhermos amizades tóxicas para a nossa vida, não se trata de rotular simplesmente as pessoas, mas saber escolher pessoas para o nosso convívio que nos faça bem.

Muitas vezes acontece de termos que lidar com pessoas tóxicas por conta do trabalho, algum evento social ou ainda por se tratar de uma pessoa da nossa própria família a quem não podemos simplesmente virar as costas, porém nesses casos em que a presença dessa pessoa tóxica não pode ser devidamente evitada, tendo identificado essa “pessoa tóxica” o comportamento dela fica facilmente previsível , sendo assim, para preservarmos nossa saúde diante dela é imprescindível que estabeleçamos LIMITES para nos proteger, vale lembrar que é necessário estarmos sempre atentos, pois pessoas tóxicas sempre estarão buscando maneiras de romper os limites colocados. Encontrar forças para conviver com pessoas tóxicas das quais não podemos nos livrar não é tarefa fácil, mas pode ser conseguido mais tranquilamente quando dedicamos mais tempo às BOAS AMIZADES. Verdadeiras amizades devem ser cultivadas sempre.

Para encerrar, vale lembrar que é importante que nos esforcemos para sermos verdadeiros amigos e não nos tornarmos amigos tóxicos para outras pessoas.