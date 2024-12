Amparo comemora 1º ano de gratuidade no transporte público e melhorias no sistema

A implementação da gratuidade no transporte público completa um ano aos domingos e feriados, um marco inédito na cidade. Desde janeiro de 2024, moradores e visitantes podem contar com a isenção de tarifas nos dias de descanso e feriados, um benefício que impactou diretamente a mobilidade urbana e trouxe avanços significativos para o sistema de transporte da cidade.

O modelo de gratuidade, instituído pela Prefeitura de Amparo, foi uma medida estratégica para incentivar o uso do transporte coletivo, diminuir a dependência de veículos particulares e promover maior inclusão social. Durante esse período, mais de 50 mil pessoas foram atendidas nos finais de semana e feriados, desfrutando da facilidade de locomoção sem custos, com dados que comprovam a adesão significativa por parte da população.

Além da gratuidade, a Prefeitura de Amparo tem investido constantemente em melhorias na infraestrutura do transporte público. A frota de ônibus foi renovada, com a inclusão de veículos mais modernos e confortáveis. Foram ampliadas as linhas e itinerários, proporcionando mais opções e flexibilidade para os usuários. A integração entre as linhas também foi otimizada, permitindo uma mobilidade mais eficiente, com conexões diretas entre os diferentes pontos da cidade.

Outra inovação importante foi a implementação do aplicativo CITAMOB, que permite aos usuários consultarem em tempo real a localização dos ônibus e acompanhar o itinerário das linhas, trazendo mais segurança e praticidade para o transporte diário.

Além disso, o sistema tem se adaptado conforme a demanda, com ajustes nas rotas e horários para atender melhor às necessidades da população. A Prefeitura segue comprometida com a contínua evolução do transporte público, buscando soluções que promovam mais qualidade de vida e acessibilidade a todos.

O secretário municipal de Transportes, Douglas Fortunato, destaca que a gratuidade do transporte público foi uma das grandes conquistas da administração. “A gratuidade é um sucesso, e nossa prioridade é continuar investindo no transporte público para garantir que todos os amparenses tenham acesso a um serviço de qualidade, eficiente e sem custos aos domingos e feriados”, completou.