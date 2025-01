Amparo confirma o 9º óbito por suspeita de dengue

O município tem 1 óbito por dengue confirmado e 743 casos confirmados; Prefeitura decretou estado de emergência, tem realizado mutirões por regiões, vistorias casa a casa e intensificado zeladoria diária para limpeza de espaços públicos e terrenos baldios, inclusive com operaçção cata-bagulho

Sobre para 9 os óbitos em investigação por suspeita de dengue em Amparo. A Secretaria de Saúde confirmou nesta sexta-feira (31) um novo laudo para investigação enviado ao Instituto Adolfo Lutz, responsável pelas confirmações. Amparo já tem 1 óbito por dengue confirmado e 743 casos positivados.

O Comitê de Combate à Dengue realiza o 2º mutirão para vistorias casa a casa e zeladoria no Pinheirinho. O local é um dos principais focos de dengue na cidade. O 1º mutirão ocorreu no último sábado (25) e retirou com caminhões cata-bagulho mais de 35 toneladas de lixo, tanto dos terrenos baldio, como de materiais descartados pela população.