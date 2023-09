Amparo conquista 15 troféus durante o Campeonato Estadual Paulista 2023 de Fanfarras e Bandas

Amparo conquistou 15 troféus no Campeonato Estadual Paulista 2023 de Fanfarras e Bandas e cinco grupos da cidade foram classificados para o Campeonato Brasileiro. O evento realizado pela Associação Paulista de Fanfarras e Bandas, em parceria com a Prefeitura da Estância de Amparo, aconteceu nos dias 16 e 17 de setembro no Centro Esportivo do Trabalhador (Bolão) e contou com a participação de mais de 4 mil pessoas.

A competição considerada o maior da categoria em todo Brasil reuniu 59 bandas de 23 cidades de várias regiões de São Paulo e jurados/músicos renomados que participam de orquestras de todo país.

Cinco grupos de Amparo estiveram na competição e conquistaram os seguintes lugares:

1º Lugar – Corpo Coreográfico BAMMA e Centro de Dança Adriana Spinelli (modalidade indoor – conjunto – Categoria Sênior);

1º Lugar – Banda Sinfônica da Escola das Artes (modalidade concerto – orquestra livre – Categoria Sênior);

1º Lugar – BAMINHA – Banda Musical de Marcha Amparo, nas modalidades: Banda de Percussão – Categoria Infantil, Pelotão Cívico e Baliza com a participação de Fernanda Ventura.

2º Lugar – BAMMA Drum Corps nas modalidades: Marcha – Banda de Percussão categoria Sênior, Mór de Comando com a participação de Kakau e Pelotão Cívico. Também conquistou o 3º Lugar na modalidade Baliza com a participação de Fernanda Ventura.

1º Lugar – BAMMA – Banda Musical de Apresentação de Amparo (categoria Sênior), nas modalidades: Mór de Comando com a participação de Kakau e Corpo Coreográfico. O 2º Lugar nas categorias: Banda Musical de Apresentação, Baliza com a participação de Nicoly Suzigan e Pelotão Cívico. Além do 6º lugar na categoria conjunto entre todas as bandas da competição.

Todos os grupos da cidade de Amparo que se apresentaram no evento garantiram vaga no Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras, organizado pela Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras – LBF.

O campeonato tem como objetivo estimular a educação, cultura e assistência social, promovendo a criação de bandas e fanfarras e fomentando o intercâmbio entre os participantes por meio de competições. Além disso, busca incentivar as corporações musicais e aprimorar métodos e técnicas artísticas. Contribui também para o desenvolvimento do espírito de corporação, autodisciplina e civismo, elementos essenciais para a formação integral do cidadão, a promoção da ética, paz, cidadania, direitos humanos, democracia e outros valores universais.