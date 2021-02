AMPARO DEVE IMUNIZAR 700 PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO FIM DE SEMANA

No sábado e domingo, 6 e 7/2, pelo menos 700 profissionais da Saúde serão vacinados contra a Covid-19, em Amparo, de acordo com a Vigilância em Saúde.

O profissional que já fez o cadastro pelo site da Prefeitura de Amparo pode conferir pelo aplicativo Telegram, a partir das 12 horas da sexta-feira, 5/2, clicando no link https://t.me/VacinacaoAmparoBot o local e horário da sua vacinação, ou buscar no telegram por “Vacinação Amparo” e iniciar uma conversa com o assistente virtual para receber seu agendamento.