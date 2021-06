AMPARO É A CIDADE QUE MAIS VACINOU NO CIRCUITO DAS ÁGUAS

De todas as nove cidades que integram o Circuito das Águas Paulista, Amparo é a cidade que mais vacinou contra a Covid-19, considerando a porcentagem da população geral. De acordo com o vacinômetro do Governo do Estado de São Paulo, Amparo já tem 40,96% da população geral vacinada pelo menos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Considerando a população maior de 18 anos, que são as pessoas atualmente elegíveis pelo Plano Nacional de Imunização para serem vacinadas, Amparo já imunizou mais da metade do público-alvo. Já foram aplicadas na cidade 40.847 doses da vacina, sendo 29.769 da primeira dose e 11.078 da segunda.

Logo abaixo no ranking estão Águas de Lindoia com 40,73% da população geral vacinada e Serra Negra, com 39,60%. O avanço da vacinação em Amparo se deu principalmente no último final de semana, quando a prefeitura realizou dois Dias D de vacinação contra a Covid-19 com atendimentos em todas as Unidades de Saúde da cidade, durante todo o dia.

A Prefeitura de Amparo está agora analisando novas estratégias de vacinação para os próximos dias, para que a cidade continue com boa velocidade de imunização. A vacinação em massa é a forma mais efetiva de diminuir a circulação do vírus na cidade e assim desacelerar as contaminações.