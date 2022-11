Amparo é Agro terá quatro eventos entre os dias 18 e 27 de novembro

A Semana do Agronegócio Amparo é Agro será realizada entre os dias 18

e 27 de novembro. Nesta edição, serão quatro eventos, que abordarão

temas de interesse dos produtores do município e região. O segundo

encontro das lideranças do Agronegócio de Amparo também irá integrar

a semana e está previsto para o dia 25, no Centro Hípico Hipocampo.

Toda a programação é gratuita e conta com apoio da Prefeitura da

Estância de Amparo.

A semana começa na sexta-feira, dia 18, com o Dia do Campo Limpo,

voltado à coleta de embalagens de agrotóxico que já tenham sido

usadas. A ação será concentrada no Parque das Águas (antigo Clube do

Cavalo) e produtores terão das 8h às 14h para levar as embalagens.

Poderão ser entregues na ação embalagens usadas de agrotóxicos por

produtores do município e também da região. Elas só precisam estar

lavadas e higienizadas. Não será cobrada apresentação de nota fiscal

no ato.

No mesmo dia, também serão distribuídas mudas de árvores e passado

orientações sobre o impacto ambiental causado pelo descarte irregular

de embalagens de defensivos agrícolas e sobre a importância do uso de

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) no manejo desses produtos.

Ao final do recolhimento, todo o material será encaminhado para

descarte adequado em aterro.

Na sequência das atividades, na quarta-feira, dia 23, haverá uma

reunião com lideranças e entidades ligadas ao Agronegócio para a

reativação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável

de Amparo. O encontro será às 17h, no prédio da Prefeitura de Amparo.

O Conselho foi criado em 2018, mas desde o ano de 2020 ele está

inoperante. A expectativa é de que seja formado maioria e que ele volte

a atuar, a fim de que seja dado suporte aos produtores locais e que

novas políticas públicas para o setor sejam pautadas a partir dele.

Na sexta-feira, dia 25, o Centro Hípico Hipocampo sediará o 2º

Encontro das Lideranças do Agronegócio de Amparo. O encontro é

realizado pelo Sindicado Rural e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro

e Pequenas Empresas (Sebrae) e conta com apoio da Prefeitura da

Estância de Amparo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento

Econômico e Agronegócio. A programação começa às 8h com um café

da manhã e terá cinco painéis: três pela manhã e dois à tarde.

Os temas foram escolhidos a partir de demandas apresentadas no primeiro

encontro, realizado em Maio deste ano. O tema central se voltará à

sucessão familiar no campo e a criação de modelos de negócios e

holdings rurais.

A programação encerra às 17h. Embora seja gratuito, é necessário

inscrição prévia, que pode ser feita na sede do Sindicato Rural de

Amparo, localizado na Avenida Pref. Raul de Oliveira Fagundes, número

235. A expectativa é de que o encontro reúna 80 produtores do

município.

A Semana do Agronegócio encerra no domingo, dia 27, com a Cerimônia de

Benção da Terra. A missa será celebrada às 10h, no Parque das Águas

(antigo Clube do Cavalo). Cada produtor deverá levar duas amostras da

terra da sua propriedade. Uma delas será abençoada, em ato religioso,

e a outra será analisada por laboratório especializado e o resultado

entregue posteriormente aos agricultores.