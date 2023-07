Amparo é ouro no basquetebol dos Jogos Regionais

Nesta quarta, 12 de julho, a equipe masculina de basquetebol da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo conquistou um resultado histórico nos Jogos Regionais, garantindo o lugar mais alto do pódio e a vaga para os Jogos Abertos do Interior, que acontece em Rio Preto, no mês de outubro.

A equipe venceu Casa Branca na decisão por 59 a 56. Disputado ponto a ponto, a vantagem amparense de três pontos garantiu a medalha de ouro, após uma campanha com vitórias sobre Atibaia, Pedreira, Araras e na decisão, contra Casa Branca.

A partir da hoje, o elenco de Amparo se prepara para a competição de outubro, além da disputa da Liga Metropolitana, que é o atual líder da disputa