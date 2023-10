Amparo elege Conselheiros Tutelares

No domingo, 1º de outubro, 2.719 eleitores participaram da escolha para o Conselho Tutelar de Amparo. A votação ocorreu na Escola Estadual Coriolano Burgos, e pela primeira vez foi eletrônica.

No Jornal Oficial do Município de ontem, 2, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente deu publicidade ao resultado preliminar da eleição, seguindo o cronograma do Edital 003/2023.

Os cinco conselheiros mais votados assumirão em 2024. Solange Segala Maia obteve 400 votos; Tia Neide, 357; Maica Eccel, 313; Stella Lima, 297 e Jeferson Azevedo, 256.

Na suplência ficaram Ana Gracioti, com 164 votos; Felipe Porto, com 151; Daniele Faria, com 145; Kátia Fernandes, com 118; Nelize da Silva, com 102; Érica Lino, com 100; Carina Silva, com 58; Dayane Alves, com 54; Débora Reis, com 49; Sonia Carlini, com 42 e Leonardo Afonso, com 6.

Mais de 50 colaboradores participaram do pleito, nas funções de mesários, fiscais e apoio técnico.

“Pudemos realizar um pleito inédito, com urnas eletrônicas. O conselheiro tutelar é de suma importância na proteção e preservação dos direitos da Criança e do Adolescente. A secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania da Prefeitura de Amparo nos apoiou em todo o processo”, ressaltou a presidente do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ana Francisconi