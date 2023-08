Amparo: Governo entrega duplicação de trecho da SP-095 no Distrito de Arcadas

A duplicação das pistas e os serviços de melhorias da SP-095 (Rod. João Beira), que contemplam o trecho do Distrito de Arcadas, em Amparo, serão entregues neste sábado (12), às 16h, pelo governo estadual. A inauguração contará com a presença do deputado Edmir Chedid (União), responsável por garantir os benefícios à população, e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).