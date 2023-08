Amparo perde na estreia pela Copa Campinas de Futsal

O futsal da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo estreou na Copa Campinas, na noite de ontem, 23, no ginásio Rogê Ferreira.

Jogando contra um dos favoritos da competição, Amparo fez um jogo parelho, mas acabou derrotada por 3 a 2, contra o Amigos do Colina, de Valinhos.

Jogando bem no início do jogo, Amparo saiu na frente com gol de Wallis. Logo em seguida, o empate aconteceu.

O equilíbrio permaneceu na segunda etapa, quando a equipe valinhense conseguiu passar à frente no marcador com um gol de pênalti. O empate veio em uma cobrança de falta após o passe de Patrick para dentro da área Dieguinho marcou.

Nos minutos finais, o Amigos do Colina conseguiu a vantagem numa boa finalização do lado direito. Amparo ainda teve a chance de empatar com um jogador a mais no minuto final da partida, onde o Colina teve um jogador expulso ao impedir um perigoso contra-ataque.

A próxima partida pela competição acontece em 13 de setembro, no Ginásio Laerzio Carletti, no Jardim Camandocaia, às 20h30, contra o Raça Futsal.