Amparo reforça estratégia de combate à dengue com apoio da Vigilância Epidemiológica do Governo do Estado

O município teve a 1ª morte por dengue confirmada nesta quarta-feira (22) e tem outras 4 em investigação e 321 casos confirmados

Com a 1ª morte por dengue confirmada no município, Amparo reforça a estratégia de ação com o apoio técnico do Governo do Estado de São Paulo. Nesta quarta-feira (22) a equipe da Vigilância Epidemiológica (GVE) da Regional de Saúde de Campinas esteve na Prefeitura de Amparo para reunião com os membros da Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo a diretora do GVE, Márcia Regina Pacola, a assessoria técnica do Estado deve contribuir com equipamentos e insumos, como maquinários e inseticidas para nebulização.

Na reunião foram feitas as tratativas para o 1º mutirão de Amparo, que será realizado no próximo sábado (25) no Silvestre, um dos locais com maior incidência de casos de dengue em Amparo. No último sábado (18) a Prefeitura também realizou uma ação no São Dimas, mas que deve ser repetida em breve. Junto com Silvestre e São Dimas, o Pinheirinho também está entre locais com maior infestação do mosquito aedes aegypti.

A diretora explicou ainda sobre a não distribuição de vacinas contra a dengue no município. “A distribuição é de prerrogativa do Ministério da Saúde, e é apenas para adolescentes de 10 a 14 anos. O mais importante para combater de forma efetiva a dengue é eliminar os criadouros do mosquito, e por isso, a participação da população na limpeza nas casas e terrenos é fundamental”, ressalta a diretora Márcia Pacola.

Dia D no Silvestre

A região do Silvestre receberá neste sábado (25) o Dia D contra a dengue – uma grande ação da Prefeitura com vistorias casa a casa por parte da Vigilância Epidemiológica e que contará ainda com a presença da Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil para assegurar o trabalho dos agentes de endemias.

Após o Dia D, a região deve ainda receber a nebulização para o controle químico do mosquito. Além desta ação, as vistorias estão ocorrendo diariamente em Amparo, sempre no período da manhã, como forma de eliminar os criadouros do mosquito.