Amparo sediou pela terceira vez consecutiva a final da Taça EPTV

No sábado, 18, Amparo sediou pelo terceiro ano consecutivo, a final da Taça EPTV de Futsal. O jogo movimentou o Centro Esportivo “João Baptista de Campos Cintra”, no Jardim Camandocaia.

Com bola rolando, Campinas e Santa Bárbara D’Oeste foram à quadra e fizeram um jogo decidido no último minuto, com o gol do experiente Gafanha, que garantiu o 1 a 0, e o segundo título consecutivo campineiro.

Na premiação, o secretário de Esporte e Juventude, André Geraldo Zuchi – Bidé, representou o prefeito Carlos Alberto Martins e defendeu a realização de grandes eventos esportivos na Estância de Amparo.

“Hoje, temos totais condições de recebermos equipes e jogos de grande porte, em nosso Bolão. O prefeito Carlos Alberto colocou à disposição toda a infraestrutura da cidade para mais parcerias com a EPTV”, ressaltou o secretário.

Para a realização, a Prefeitura realizou ações no Trânsito, Segurança, com a GCM – Guarda Civil Municipal e Esporte, com apoio e logística.